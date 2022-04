Noch sieben Spiele stehen für das Schlusslicht HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Oberliga an: Dann geht es nach sieben Jahren in der 4. Liga zurück in die Rheinlandliga, den Abstieg wird man nicht mehr abwenden können. Die Abschiedstournee beginnt am Samstag um 19.30 Uhr in Kastellaun: Dann empfängt die HSG den Tabellenviertletzten HSG Worms.