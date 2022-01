Kastellaun

HSG Kastellaun ohne Kötz und Kaltenmorgen?

Die HSG Kastellaun/ Simmern hat bisher alle Auswärtsspiele in dieser Saison in der Handball-Oberliga verloren. Auch beim Tabellensechsten SG Saulheim droht am Samstag (19 Uhr) für den Vorletzten eine Niederlage, alles andere wäre eine große Überraschung am letzten Spieltag der Hinrunde.