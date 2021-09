HSG Kastellaun: Niederlage ist ein enormer Achtungserfolg

Die HSG Kastellaun/Simmern unterlag am ersten Spieltag der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar der VTV Mundenheim in Kastellaun mit 25:30 (13:15). Was auf dem Papier wie eine recht knappe Heimniederlage wirkt, war in Wirklichkeit ein enormer Achtungserfolg für die Hausherren. Die als krasser Außenseiter in die Saison gestartete HSG verlangte der hochgehandelten VTV über lange Zeit vieles ab, verkaufte sich überraschend gut. Erst ein Zwischenspurt der aus einem Ludwigshafener Stadtteil kommenden Gäste Mitte der zweiten 30 Minuten sicherte den Auswärtssieg.