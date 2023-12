HSG Kastellaun gegen Dansenberg: Cehajic freut sich auf die Stimmung in Simmern

14 seiner 15 Heimspiele in dieser Saison der Handball-Oberliga trägt der Aufsteiger HSG Kastellaun/Simmern in der IGS-Sporthalle in Kastellaun aus. Nur einmal tritt die HSG in Simmern in der Halle der Realschule plus an – und das ist am Sonntag (17 Uhr) der Fall: Der Tabellenzehnte Kastellaun/Simmern (10:14 Punkte) empfängt den Elften TuS Kaiserslautern-Dansenberg II (9:13 Punkte) zu einem wegweisenden Duell.