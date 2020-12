Kastellaun

Nach der klaren Auftaktniederlage gegen die HSG Worms steht für die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Oberliga das erste Rheinland-Derby an: Am Samstag (18 Uhr) gastiert das Team von Georg Wetstein und Florian Hübner beim HV Vallendar, der sein erstes Spiel in Budenheim auch deutlich verloren hat.