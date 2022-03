Am Dienstag hat die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Oberliga beim 14:38 gegen Tabellenführer VTV Mundenheim wie berichtet die bisher höchste Saisonpleite kassiert, am Samstag (19.30 Uhr) muss das Schlusslicht in Kastellaun gegen den Zweiten TV Homburg ran.