Weil sich erst in der sich an die Saison anschließenden Aufstiegsrunde entscheidet, ob eine oder zwei Mannschaften aus der Rheinlandliga absteigen, streben die Handballerinnen der HSG Obere Nahe (derzeit Vorletzter) den drittletzten Tabellenplatz an. Um das Ziel zu erreichen, benötigt das Team von Coach Felix Fetzer noch den einen oder anderen Erfolg. Ob der allerdings am heutigen Samstag (17.30 Uhr) im Heimspiel in Niederwörresbach gegen den TuS Daun möglich ist, ist fraglich.