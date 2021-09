Im Vorfeld ihrer allerersten Partie in der 3. Liga hatten es die Handballerinnen der HSG Hunsrück für möglich gehalten, Punkte gegen den TV Möglingen einzufahren. Aber davon ist man im Nachhinein ganz weit entfernt gewesen. Vor nur 130 Zuschauern in Sohren unterlag die HSG Hunsrück in der 3. Liga Staffel E den Gästen aus dem Raum Stuttgart sehr deutlich mit 21:37 (13:20). „Wir haben direkt im ersten Spiel Lehrgeld bezahlt“, sagte HSG-Trainer Nils Ibach.