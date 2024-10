Plus Kleinich

HSG Hunsrück will weiter nach vorne: Vorzeichen stehen gut, aber Maouia ben Maouia warnt

i Auf tatkräftige Unterstützung ihrer Trommler in der Kleinicher Hirtenfeldhalle können die Regionalliga-Frauen der HSG Hunsrück auch am Samstagabend im Heimspiel gegen Bassenheim bauen. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

Für die Regionalliga-Handballerinnen der HSG Hunsrück stehen nun zwei Heimspiele an, in denen sich das Team von Maouia ben Maouia in der Tabelle schön nach vorne arbeiten könnte. Am Samstagabend (19.30 Uhr) geht es für den Fünften (6:4 Punkte) gegen den noch punktlosen Tabellenletzten TV Bassenheim, am 3. November ist der Drittletzte HSV Sobernheim in der Kleinicher Hirtenfeldhalle zu Gast.