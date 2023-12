HSG Lingenfeld gegen HSG Hunsrück – das Duell hat es in der Handball-Oberliga der Frauen noch nie gegeben. Für die Irmenach/Gösenrotherinnen heißt das: Eine weite Anreise in den südlichsten Zipfel der Pfalz und ein später Anwurf (18 Uhr) am Sonntag in der Halle in Schwegenheim.