Der TuS Weibern (1:17 Punkte) hat noch kein Spiel in der Handball-Rheinlandliga gewonnen. Was soll da für den Tabellenzweiten HSG Hunsrück (14:4 Punkte) im Heimspiel am Samstag (17.30 Uhr) in der Kleinicher Hirtenfeldhalle gegen den Tabellenvorletzten (Schlusslicht Urmitz hat 1:19 Punkte) schief gehen?