Nele Kappes (in Rot, rechts) geht mir ihrer kleinen Schwester Jule (in Schwarz) in diesem Zweikampf nicht zimperlich um. Nele Kappes' HSG Wittlich gewann vor 450 Zuschauern das Derby gegen die Jule Kappes' HSG Hunsrück mit 31:25. Nele Kappes war dabei mit neun Toren die überragende Akteurin. Foto: Sebastian Schwarz