Die Handballerinnen der HSG Hunsrück haben in der 3. Liga ihren ersten Sieg eingefahren: Am vierten Spieltag gewann der Aufsteiger beim Tabellenvierten TG Pforzheim mehr als überraschend mit 30:29 (12:12). Neun Minuten vor der Schlusssirene hatten die Irmenach/Gösenrotherinnen noch fast aussichtslos mit 22:27 in Rückstand gelegen. Doch dann gab es ein kleines sportliches Wunder – mit einer Heldin, die eine ganz besondere Geschichte schrieb.