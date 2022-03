HSG Hunsrück: Stolperstein Römerwall?

HSG Römerwall (4. Platz/12:6 Punkte) gegen HSG Hunsrück (2./16:4) – so lautet am Samstag (19 Uhr) in Rheinbrohl das Spitzenspiel in der Handball-Rheinlandliga.

Die Ausgangslage für die Gäste ist klar: Gewinnen die Irmenach/ Gösenrother, bleiben sie am Ersten HC Koblenz (20:2 Punkte) dran – und könnten am 19. März beim Hit in Moselweiß mit dem HC nach Minuspunkten gleichziehen. Verliert die HSG Hunsrück allerdings in Rheinbrohl, wäre nicht nur Römerwall nach Minuspunkten gleichauf, auch Koblenz wäre auf dem Weg zum Titel dann kaum mehr zu stoppen. Hunsrück-Trainer Dejan Dobardzijev weiß um die Bedeutung der Partie: „Wir sind gut vorbereitet und wollen mit einem Sieg den Druck auf Koblenz hochhalten. Bei einer Niederlage wäre Platz eins auch noch nicht weg, Koblenz hat noch schwere Spiele.“ Julian Mangold fällt aus, dafür kehrt Luca Schneider in den Kader zurück. bon