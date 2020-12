Kleinich

Was im Februar zweimal in der Handball-Oberliga der Frauen mit jeweils zwei Vier-Tore-Niederlagen verfehlt worden ist, das hat im Viertelfinale des HVR-Pokal funktioniert: Die HSG Hunsrück hat gegen die HSG Wittlich gewonnen und steht im Final Four an Ostern um den Rheinlandpokal. Mit 35:27 (14:13) schoss der Oberliga-Fünfte Hunsrück den Spitzenreiter aus der Eifel aus der Kleinicher Hirtenfeldhalle und aus dem Pokal. Ein unglaublicher 9:0-Lauf der Irmenach/Gösenrotherinnen zwischen der 35. und 42. Minute war ausschlaggebend für den Sieg.