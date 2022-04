Neuling HSG Hunsrück ist der Abstiegskandidat Nummer eins in der 3. Handball-Liga der Frauen gewesen. Nach Ende der Hauptrunde belegten die Irmenach/Gösenrotherinnen auch den letzten Platz in der Staffel E. Doch der Spielmodus in Liga 3 hält die Hoffnungen der HSG am Leben, die Chancen auf den Klassenverbleib sind vor dem Beginn der Abstiegsrunde Staffel V mit dem Heimspiel am Sonntag (14.30 Uhr) gegen die Münchnerinnen der HSG Würm-Mitte sogar gestiegen.