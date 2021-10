Die Saison ist noch ganz jung in der Handball-Rheinlandliga, aber von den zehn Mannschaften im Verbandsoberhaus haben nur noch zwei eine weiße Weste: Der TV Bad Ems führt das Klassement mit 4:0 Punkten dank der besseren Tordifferenz vor der HSG Hunsrück, die bisher auch ihre beiden Partien gewann, an. Am Samstag kommt es um 19.30 Uhr zum Spitzenspiel in der Silberauhalle in Bad Ems.