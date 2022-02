Rund 40 Minuten hat die HSG Hunsrück ihre Probleme mit dem sieglosen Tabellenvorletzten SV Urmitz gehabt. Erst in den letzten 20 Minuten stellten die Irmenach/Gösenrother in der Handball-Rheinlandliga beim 38:30 (18:16) in Urmitz die Weichen klar auf Sieg.