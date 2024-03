HSG Hunsrück reist zum Derby: Alles spricht für die HSG Wittlich

Vor einer Woche stellte sich die Bassenheimerin Nathalie Oster (links) Hunsrücks Annika Greis in den Weg. Am Samstag (20 Uhr) wird die Außenspielerin der HSG zum wiederholten Mal auf eine ganz besondere Gegenspielerin im direkten Duell treffen – und zwar auf ihre jüngere Schwester Meike Frank, die seit Jahren für die HSG Wittlich spielt. Franks Wittlicherin sind als Tabellenzweiter und nach 14 Siegen in Serie daheim gegen die HSG Hunsrück klar favorisiert im Duell der beiden besten Frauenteams im Rheinland. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter