In ihrem zehnten und letzten Spiel der Hinrunde hat die Aufsteiger HSG Hunsrück die neunte Niederlage in der 3. Liga Staffel E kassiert: Die Handballerinnen aus Irmenach und Gösenroth mussten sich in der Kleinicher Hirtenfeldhalle der HSG St. Leon/Reilingen mit 24:35 (14:16) geschlagen geben und sind weiterhin das Tabellenschlusslicht.