HSG Hunsrück: Mit dem TV Bassenheim kommt der Lieblingsgegner nach Kleinich

Wenn es für die HSG Hunsrück in der Handball-Oberliga der Frauen so etwas wie einen Lieblingsgegner gibt, dann ist es der Rheinland-Rivale TV Bassenheim – zumindest, wenn man der Statistik Glauben schenkt. Die vergangenen sechs Duelle entschieden die Hunsrückerinnen alle für sich. Gibt es am Samstag (20 Uhr) in Kleinich den siebten Sieg für die HSG in Folge gegen Bassenheim?