In der 3. Liga der Frauen Staffel E stehen für die Handballerinnen der HSG Hunsrück noch zwei Partien in der Hauptrunde an, bevor es ab dem 1. Mai in die Abstiegsrunde geht. Das Nachholspiel am 10. April gegen den Tabellenzweiten HSG Freiburg bildet in Kleinich den Abschluss, den Anfang macht das Auswärtsspiel am Sonntag um 16 Uhr bei der SG St. Leon-Reilingen in der Nähe von Speyer.