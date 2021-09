Aufsteiger-Duell in der 3. Liga: Die Handballerinnen der HSG Hunsrück gastieren am Sonntag um 16 Uhr in Bietigheim-Bissingen bei der Bundesliga-Reserve der SG BBM Bietigheim. Sowohl die Hunsrückerinnen als auch die Mannschaft aus dem Raum Stuttgart stiegen kampflos aus ihren jeweiligen Oberligen auf.