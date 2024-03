Plus Kleinich

HSG Hunsrück: Maouia Ben Maouia hat Platz vier im Visier – Zu Gast bei Tigern

Es geht auf die Zielgeraden in der Handball-Oberliga der Frauen: Vor Ostern (und dem Final Four um den Rheinlandpokal in Kastellaun an Ostermontag) und danach stehen für die HSG Hunsrück (5. Platz/27:17 Punkte) noch vier Ligaspiele bis zum Saisonende am 13. April an. Den Anfang macht das Gastspiel der Irmenach/Gösenrotherinnen am Samstag um 18 Uhr in Bellheim bei den Südpfalz Tigerinnen Ottersheim (6. Platz/26:18 Punkte).