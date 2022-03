Die beiden tabellarisch schwächsten Handballmannschaften in der 3. Liga Staffel E der Frauen treffen am Samstag um 20 Uhr in der Kleinicher Hirtenfeldhalle aufeinander: Schlusslicht HSG Hunsrück (4:28 Punkte) begrüßt den Tabellenvorletzten HSG DJK Marpingen-Alsweiler (8:26 Zähler).