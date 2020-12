Simmern

In einer Woche fliegt der Handball wieder durch die Hallen: Der Spielbetrieb in den Oberligen Rheinland/Pfalz/Saar und in den Rheinlandligen bei den Männern und Frauen startet. In den Ligen darunter geht es im Rheinland erst am 31. Oktober wieder los. So ist der Stand kurz vor dem Start bei den beiden Oberliga-Mannschaften aus dem Hunsrück: