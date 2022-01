Die HSG Hunsrück hat in der Handball-Rheinlandliga das Heimspiel in der Kleinicher Hirtenfeldhalle vor 120 Fans gegen den TV Welling am Ende doch noch souverän mit 30:22 (13:10) gewonnen. Die Irmenach/Gösenrother haben weiter als Tabellendritter mit 10:2 Punkten genauso viele Verlustzähler wie der Tabellenführer HC Koblenz (14:2) und der Zweite TV Bad Ems (12:2).