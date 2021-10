Am siebten Spieltag in der 3. Liga Staffel E sind die Handballerinnen der HSG Hunsrück das erste Mal nicht der krasse Außenseiter. In Sohren empfangen die Irmenach/Gösenrotherinnen am Sonntag um 16 Uhr die Zweitliga-Reserve der TSG Ketsch. Beide Vereine stehen mit 2:10 Punkten am Tabellenende. Die HSG Hunsrück geht als Vorletzter in die Partie, die Ketscherinnen, die direkt am Hockenheimring beheimatet sind, haben die Rote Laterne inne.