HSG Hunsrück: Kein Losentscheid über den Aufstieg in die 3. Liga

Frist verstrichen, Frist verlängert: Eigentlich sollten am Montag die Handballerinnen der HSG Hunsrück in die vierwöchige Vorbereitung auf die Aufstiegsrunde in die 3. Liga (11. bis 13. Juni) einsteigen, die Corona-Verordnung hat das aber untersagt. Es besteht dennoch ein klein wenig Hoffnung, dass die Aufstiegsrunde zustande kommt. Der Deutsche Handballbund (DHB) hat den Meldetermin für die 3. Liga vom 15. Juni um zwei Wochen nach hinten verschoben (28. Juni). Am Wochenende (25. bis 27. Juni) könnte demnach gespielt werden, wenn die Teilnehmer wie die HSG Hunsrück am 31. Mai ins reguläre Training einsteigen könnten.