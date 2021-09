Die Handballerinnen der HSG Hunsrück dürften in der 3. Liga angekommen sein. Zwar zogen die Irmenach/Gösenrotherinnen auch am dritten Spieltag der Staffel E in der heimischen Hirtenfeldhalle in Kleinich mit 29:33 (11:17) gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach den Kürzeren, doch das Team von Nils Ibach verkaufte sich gegen den Favoriten äußerst teuer und bot vor 165 Zuschauern nach zwei Klatschen zum Auftakt eine starke Leistung.