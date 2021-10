Die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal (vor einer Woche 36:21-Siegerin in Kleinich) und die der HSG Freiburg sind die beiden einzig verlustpunktfreien Mannschaften in der 3. Liga Staffel E. Beide haben 8:0 Punkte, Schozach die bessere Tordifferenz. Freiburg wird aber als Ex-Zweitligist die größeren Titelchancen eingeräumt. Auf jeden Fall sind die Breisgauerinnen die Hausnummer in dieser Drittliga-Staffel. Und die HSG Hunsrück (2:6 Punkte) ist am Samstag (20 Uhr) dort zu Gast.