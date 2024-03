Plus Simmern

HSG Hunsrück II: Trainer Timo Stoffel hört nach Saison auf – Kastellaun gegen Mertesdorf

Von Michael Bongard

i Trainer Timo Stoffel hört nach der Saison bei der HSG Hunsrück um (von links) Janne Bolz und Luisa Bach auf. Foto: B&P Schmitt

Nach sechs Niederlagen am Stück in der Handball-Rheinlandliga der Frauen hat die HSG Hunsrück II vor sechs Tagen einen überraschenden 23:19-Derbysieg gegen den nun Ex-Titelkandidaten HSG Kastellaun/Simmern gefeiert. So soll es für die Irmenach/Gösenrother Reserve, die mit 15:21 Punkten auf Rang acht liegt, am Sonntag (17 Uhr) in Kleinich im Heimspiel gegen den Neunten TuS Daun (13:23 Punkte) weitergehen.