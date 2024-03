HSG Hunsrück II gegen HSG Kastellaun/Simmern: Im Derby droht die siebte Pleite in Folge

Wird das Rückspiel eine ähnlich klare Sache wie der Vergleich im November in der Hinrunde? Damals gewann der Tabellenzweite HSG Kastellaun/Simmern (am Ball Marina Kölzer) das Derby gegen die HSG Hunsrück II um (von links) Tina Schirockich und Luisa Bach deutlich mit 29:13. Der Achte Hunsrück II ist derzeit völlig außer Form (sechs Niederlagen in Folge) und im Heimspiel am Sonntag um 17 Uhr in Kleinich gegen Kastellaun klarer Außenseiter. Foto: B&P Schmitt