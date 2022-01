HSG Hunsrück: Ibach nimmt beim 20:27 das Positive mit

Auch wenn am Ende wieder eine Niederlage stand – es war die mittlerweile elfte für die Handballerinnen der HSG Hunsrück im zwölften Spiel in der 3. Liga Staffel E – nahm Coach Nils Ibach nach dem 20:27 (9:16) gegen die SG BBM Bietigheim-Bissingen II viele positive Eindrücke mit.Die bezogen sich vor allem auf die ersten zehn Minuten in Hälfte eins und auf eine 20-minütige Phase in Hälfte zwei. „Am Ende waren es dann aber doch wieder zu viele Kleinigkeiten, die dafür gesorgt haben, dass es nicht ganz gereicht hat“, bilanzierte der Coach.