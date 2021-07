Die Männer des Handball-Rheinlandligisten HSG Hunsrück haben ihr erstes Testspiel bereits hinter sich. Beim Rheinhessenligisten TV Bodenheim gewannen die Irmenach/Gösenrother am vergangenen Wochenende mit 28:27. Am Freitag steht um 19.30 Uhr in der Kleinicher Hirtenfeldhalle bereits das nächste Testspiel für die HSG an – es geht gegen den Hunsrück-Rivalen und Oberligisten HSG Kastellaun/Simmern.