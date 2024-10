Plus Simmern

HSG Hunsrück gegen Wittlich: In der Kleinicher Hirtenfeldhalle steht erstes Topspiel an

Die Saison in der Handball-Oberliga Rheinland ist noch jung, aber am fünften Spieltag steht das erste Topspiel an – und zwar in der Kleinicher Hirtenfeldhalle, in der die HSG Hunsrück die HSG Wittlich begrüßt.