In der Handball-Rheinlandliga wird wie in allen Spielklassen des Verbandes Rheinland (HVR) an diesem Wochenende die Saison nach der Unterbrechung im Dezember wieder aufgenommen. Titelkandidat HSG Hunsrück begrüßt unter anderem im Verbandsoberhaus in der Kleinicher Hirtenfeldhalle am Samstag (20 Uhr) den TV Welling.