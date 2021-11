HSG Hunsrück gegen HSG Wittlich – es ist das größte Spiel bei den Frauen im Handballverband Rheinland. Vor Jahren duellierten sich die Lokalrivalen noch in der Rheinlandliga, am heutigen Samstag (20 Uhr) geht es in der Hirtenfeldhalle in Kleinich zwei Etagen höher in der 3. Liga Staffel E zur Sache.