Die HSG Hunsrück hat in der Handball-Rheinlandliga ihre Ausnahmestellung in dieser Saison auch im Derby bei der HSG Kastellaun/Simmern II unter Beweis gestellt: Die Irmenach/Gösenrother gewannen vor 400 Fans in Simmern beim völlig überforderten Aufsteiger mit 44:22 (22:12).