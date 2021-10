Heimdebüt für den neuen Trainer Dejan Dobardzijev: Am zweiten Spieltag der Handball-Rheinlandliga trifft seine HSG Hunsrück am Samstag (20 Uhr) in der Kleinicher Hirtenfeldhalle auf die Turnerschaft Bendorf. Beide sind mit überzeugenden Siegen in die Runde gestartet: Die Hunsrücker gewannen 25:19 in Bitburg, die Bendorfer schlugen den neuen HC Koblenz überraschend deutlich mit 33:25.