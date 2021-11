Die HSG Hunsrück ist die einzige Mannschaft in der Handball-Rheinlandliga mit einer weißen Weste – und das soll laut Trainer Dejan Dobardzijev auch noch länger so bleiben: Am Samstag (19.30 Uhr) empfängt der Tabellenführer aus Irmenach und Gösenroth in Sohren den Tabellenvierten HSG Römerwall (4:2 Punkte) aus dem Kreis Neuwied.