HSG Hunsrück: Dobardzijev setzt nicht mehr auf Eventualitäten

Am 26. Mai nehmen jeweils eine Mannschaft aus den Handballverbänden Rheinland, Rheinhessen, Pfalz und Saar die Aufstiegsrunde zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in Angriff. Die HSG Hunsrück wird sich dann aller Voraussicht nach in der Sommerpause befinden. Nach der 18:24 (11:13)-Niederlage im Rheinlandliga-Spitzenspiel gegen den HC Koblenz ist der Zug in Richtung Platz eins so gut wie abgefahren. Bei noch vier (HSG Hunsrück) beziehungsweise noch drei (HC Koblenz) ausstehenden Begegnungen hat die HSG sechs Punkte Rückstand auf den Zusammenschluss aus Moselweiß und Güls, der somit noch einen Sieg benötigt.