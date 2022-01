Wer wird Meister in der Handball-Rheinlandliga? Die Frage ist vor Saisonbeginn genauso eindeutig beantwortet worden wie noch in der Weihnachtspause: Die HSG Hunsrück ist für viele der Top-Favorit. Nach der überraschenden 26:28-Heimpleite in Kleinich gegen den TV Bitburg muss man allerdings konstatieren, dass die Hunsrück-Männer in der Verfassung kein Kandidat für Platz eins sind.