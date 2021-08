Das Abenteuer 3. Liga beginnt für die Handballerinnen der HSG Hunsrück in rund dreieinhalb Wochen: Am 4. September steht der erste Spieltag für die Irmenach/Gösenrotherinnen an. In Sohren – neben Kleinich die zweite Heimstätte der Hunsrückerinnen – begrüßt die HSG an dem ersten Samstagabend im September um 19.30 Uhr den TV Möglingen.