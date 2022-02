Nach fast fünf Monaten Leidenszeit und neun Pleiten in Serie hat das Schlusslicht HSG Hunsrück in der 3. Liga Staffel E der Handballerinnen den zweiten Saisonsieg eingefahren – und das gelang wie im Hinspiel beim 30:29 gegen die TG Pforzheim. Vor 155 Zuschauern in der Kleinicher Hirtenfeldhalle siegten die Irmenach/ Gösenrotherinnen diesmal mit 30:28 (15:14) gegen Pforzheim.