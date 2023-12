Plus Schwegenheim HSG Hunsrück blüht nach der Pause gegen quirlige Lingenfelderinnen auf Eine Halbzeit hat der Aufsteiger und Tabellenvorletzte der Handball-Oberliga der Frauen, die HSG Lingenfeld, mit seiner quirligen Spielweise der HSG Hunsrück Paroli bieten können. Nur 15:17 stand es aus Lingenfelder Sicht zur Pause. Dann stellten die Gäste ihre Abwehr um und kamen so zu einem ungefährdeten 31:24-Auswärtserfolg. Die Irmenach/Gösenrotherinnen verbesserten sich mit 15:11 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz.

Die Südpfälzerinnen überraschten die Hunsrückerinnen in den ersten 30 Minuten mit ihrer Beweglichkeit und wirbelten die Gäste-Abwehr ein ums andere Mal durch. Hunsrück-Trainer Maouia ben Maouia musste in der Halbzeit korrigierend eingreifen: „Unsere Abwehr ist defensiver gegangen, wir haben mehr verdichtet, der Gegner kam nicht mehr so einfach durch.“ Das ...