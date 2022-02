Die HSG Hunsrück hat vor 120 Fans in der Sohrener Großraumhalle das Spitzenspiel in der Handball-Rheinlandliga überaus deutlich mit 35:21 (15:11) gegen den TV Bad Ems gewonnen. Für die Irmenach/Gösenrother war es der höchste Saisonsieg, für die Kurstädter ist es die vierte und mit Abstand höchste Niederlage in dieser Runde gewesen.