Plus Kleinich

HSG Hunsrück behält in voller Halle die Nerven: Wittlichs Top-Mann sieht die Blaue Karte

Von Sascha Wetzlar

i Freie Bahn für Moritz Kessler: Die Nummer 77 der HSG Hunsrück traf im Spitzenspiel gegen Wittlich in der vollen Hirtenfeldhalle zweimal beim 29:24 der Gastgeber, Jakob Faust (hinten) traf dreimal. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

Sieg im Topspiel der bis dato „Verlustpunktfreien“: In der Handball-Oberliga Rheinland rang die heimische HSG Hunsrück die HSG Wittlich in der pickepacke vollen Hirtenfeldhalle verdient mit 29:24 (13:10) nieder. Noch in Abschnitt eins ließ sich mit Kai Lißmann das Rückraum-Ass schlechthin des Gastes und Aufsteigers zu einer Blauen Karte (zieht eine Spielsperre nach sich) hinreißen.