Drei Vereine sind in der 3. Liga der Frauen Staffel E noch ohne Punktverlust und führen das Klassement mit 6:0 Punkten an: Das sind neben den Handballerinnen der HSG Freiburg und der SG BBM Bietigheim II auch die der SG Schozach-Bottwartal. Die Mannschaft aus der Nähe von Heilbronn ist aufgrund der besten Tordifferenz sogar Tabellenführer. Am Samstag (20 Uhr) gastiert Schozach-Bottwartal in der Kleinicher Hirtenfeldhalle bei Aufsteiger HSG Hunsrück.