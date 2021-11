400 Zuschauer haben die Sporthalle in Marpingen bevölkert, darunter auch zahlreiche Fans des Schlusslichts HSG Hunsrück: Am Ende jubelten in der 3. Liga Staffel E aber nur die gastgebenden Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler. Die Saarländerinnen schlugen die Irmenach/Gösenrotherinnen mit 37:30 (21:16). Kurz vor und kurz nach der Halbzeitpause hatten die Gästen einen kollektiven Aussetzer.